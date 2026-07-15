NASDAQ COILING AHEAD OF PPI! (Don't Get Trapped) Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! fxtraderanthony NAS100 / MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX FUTURES (MNQ1!) The macro narrative heading into this week for the US100 is heavily dominated by the looming risk events crossing the wires today, specifically the highly anticipated U.
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