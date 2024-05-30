"Самые эффективные в мире". В США восхитились российскими системами РЭБ

После ряда публикаций в западных СМИ о решающем влиянии передовых российских возможностей радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на ход украинского конфликта ученый оперативной группы электромагнитной защиты и бывший офицер Министерства обороны США Дэвид Пайн изложил свое видение проблематики.
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