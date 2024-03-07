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Форвард «Калгари» Поспишил дисквалифицирован на 3 матча за толчок Данна на борт

Форвард «Калгари» Поспишил дисквалифицирован на 3 матча за толчок Данна на борт

Нападающий «Калгари» был наказан по итогам эпизода, произошедшего в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ между «Флэймс» и «Сиэтлом» (2:4).

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