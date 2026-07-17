TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 038 подписчиков

Сыграла Майю в «Приключениях Электроника» и пропала: почему Оксана Алексеева выбрала тихую жизнь во Франции

Сыграла Майю в «Приключениях Электроника» и пропала: почему Оксана Алексеева выбрала тихую жизнь во Франции

Для миллионов советских школьников начала 1980-х годов белокурая Майя Светлова из детского двухсерийного фильма «Приключения Электроника» была главным идеалом красоты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии