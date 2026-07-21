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Аргументы недели

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Двадцать лет на бирже. Как «Роснефть» стала эталоном стабильности для 1,7 млн акционеров

Двадцать лет на бирже. Как «Роснефть» стала эталоном стабильности для 1,7 млн акционеров

20 лет назад состоялось крупнейшее в истории России IPO, положившее начало публичной истории компании, которая сегодня обеспечивает почти 40% нефтедобычи в стране и остаётся ключевым поставщиком валюты на рынок.

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