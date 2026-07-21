Двадцать лет на бирже. Как «Роснефть» стала эталоном стабильности для 1,7 млн акционеров

20 лет назад состоялось крупнейшее в истории России IPO, положившее начало публичной истории компании, которая сегодня обеспечивает почти 40% нефтедобычи в стране и остаётся ключевым поставщиком валюты на рынок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии