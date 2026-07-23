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Царьград

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Оперштаб Белгородской области сообщил о погибшем и раненом при атаке

Оперштаб Белгородской области сообщил о погибшем и раненом при атаке

В Шебекинском округе Белгородской области ВСУ атаковали, в результате чего погиб мирный житель. В селе Первое Цепляево FPV-дрон ударил по машине ГАЗель, водитель в тяжёлом состоянии с осколочными ранениями был доставлен в больницу.

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