Оперштаб Белгородской области сообщил о погибшем и раненом при атаке

В Шебекинском округе Белгородской области ВСУ атаковали, в результате чего погиб мирный житель. В селе Первое Цепляево FPV-дрон ударил по машине ГАЗель, водитель в тяжёлом состоянии с осколочными ранениями был доставлен в больницу.