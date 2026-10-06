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Медведь искорежил десятки машин в поисках еды на автостоянке на Урале – видео

Медведь искорежил десятки машин в поисках еды на автостоянке на Урале – видео

РЕН ТВ Медвежье нашествие охватывает регионы России один за другим. На Урале зверь вышел из леса к жилым домам и устроил погром на автостоянке.

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