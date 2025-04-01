Чем отличаются кавычки-лапки (" ") от кавычек-ёлочек (« »). Какие и в каких случаях надо ставить

Давайте разбираться с этими кавычками, а то иногда кажется, что это какой-то секретный код. Одни строго-настрого велят ставить «ёлочки», другие — “лапки”, третьим всё равно, а четвертые вообще игнорируют их существование.
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