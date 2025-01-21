Россияинам позволят решать, сколько кошек и собак смогут жить в квартирах соседей

Нарушителям предложат продать жилье и переехать в другое место Собственники жилья в многоквартирном доме (МКД) смогут принять устав и штрафовать соседей и арендаторов за нарушение правил, пишет "Парламентская газета".
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