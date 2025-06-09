В Татарстане за год развелись более 13,5 тыс. пар

В Татарстане в 2024 году органы загса зарегистрировали более 23,6 тыс. браков. Однако, по данным доклада о положении молодежи и реализации молодежной политики в республике, в прошлом году распалось 13,5 тыс.
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