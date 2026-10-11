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Мировое обозрение

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Трамп: Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие

Трамп: Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие

Главное в тезисах: Тезис 1: Президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу «энергетического перемирия» между Россией и Украиной — стороны обязались прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

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