Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением в связи с терактом в подмосковном Crocus City Hall («Крокус Сити Холл»): «Уважаемые граждане России! Обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чём не повинных людей – наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины.
Путин выступил с обращением к россиянам по поводу теракта в «Крокус Сити Холле»
Комментарии
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Пульхерия Djem
Владимир Владимирович, как же Вам тяжело. Но,главное, народ с Вами!!!!!
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16 час.
Silver Kont
Хрен ли вы выступать после гибели людей.... Нехер было завозить черножопую мразь эшелонами, давать гражданство и деньги, ставить премьером хуйснулина, требующего завоза новых ослоёбов...
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9 час.
М
Мария
Руки прочь от нашего Президента! У него ВСЕНАРОДНАЯ поддержка! Целуйтесь со своим наркошибздиком!
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3 час.
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