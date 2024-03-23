Путин выступил с обращением к россиянам по поводу теракта в «Крокус Сити Холле»

Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением в связи с терактом в подмосковном Crocus City Hall («Крокус Сити Холл»): «Уважаемые граждане России! Обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чём не повинных людей – наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины.