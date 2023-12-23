3 правила, которые помогут вырастить здоровый и пышный замиокулькас

Замиокулькас — неприхотливое растение, которое, однако, нуждается в правильном уходе. Зная три основных правила ухода за замиокулькасом, даже начинающий садовод сможет вырастить большое, пышное и здоровое растение, которое станет настоящим украшением домашнего цветника.