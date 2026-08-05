Российские пловцы взяли все четыре золота на старте Кубка мира в Аргентине

Сборная России успешно стартовала на Кубке мира по зимнему плаванию, который проходит в Аргентине. В первый соревновательный день российские спортсмены завоевали все четыре золотые медали, разыгравшиеся на заявленных дистанциях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии