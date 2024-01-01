Юрист Куркулите: ставка НДФЛ в 13-15% требует положения об удаленке в договоре

Главной особенностью единой ставки НДФЛ в 13-15% для сотрудников на удаленной работе является то, что в трудовом договоре необходимо прописать положение о таких условиях трудовой деятельности, иначе меру станет невозможно применить.
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