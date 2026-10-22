23 октября в 16:30 в экоцентре «Яуза» по адресу: Юрловский проезд, владение 10/4, пройдёт встреча, посвящённая Дню снежного барса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Во дворе на Карго...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым