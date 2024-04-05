ФАБы смерти посыпались на голову «Азова»: Карта специальной военной операции на Украине на 5 апреля 2024 года Юлия СоколоваВ недавнем военном действии, российские силы демонстрируют высокую точность боевых операций.
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