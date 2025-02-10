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«Питтсбург» забрал Колячонка с драфта отказов

«Питтсбург» забрал Колячонка с драфта отказов

Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» сообщила о том, что «пингвины» забрал Владислава Колячонка с драфтка отказов.

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