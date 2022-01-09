Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

В «Динамо» почти два месяца не платят зарплату. Премий не было ни разу («СЭ»)

У московского «Динамо» возникли трудности с контрактными обязательствами перед хоккеистами. Игрокам в течение почти двух месяцев не платят зарплату, сообщает «Спорт-Экспресс».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх