"За рулем" назвал три причины аварийности городских автобусов

Автомобильный журнал "За рулем" выяснил, почему городские автобусы все чаще попадают в ДТП. "Во-первых, водители часто сталкиваются с переработками и жестким графиком, что снижает их концентрацию и накапливает усталость.
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