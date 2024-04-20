Старый Свет потерял экономические преимущества: оценка ситуации в Европе Татьяна АрестоваРесурсы Европы для экономического поста заметно ограничились, считает Дмитрий Кувалин, замглавы Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
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