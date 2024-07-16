Орбан заявил, что Трамп готов немедленно стать посредником между РФ и Украиной

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп готов "немедленно" выступить в качестве мирного посредника в конфликте Украины и России, если он будет избран в качестве главы государства.
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