Tageszeitung: Зеленский понимает перспектив вступить в ЕС в обозримом будущем нет

Издания Tageszeitung утверждает, что Владимир Зеленский хотя и требует от европейцев активизировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, но при этом понимает, насколько эта перспектива далека от реальности в обозримом будущем.
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