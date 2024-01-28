Собянин: в Москве на деньги от продажи зеленых облигаций закупили 51 электробус

Выручка от зеленых облигаций Москвы позволила городу купить 51 электробус. Всего инвесторами стали граждане из 73 регионов страны, из них 70% — жители Москвы и Подмосковья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.