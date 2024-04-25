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В Польше готовы помочь Украине вернуть призывников

В Польше готовы помочь Украине вернуть призывников

По этой теме высказался глава Минобороны Польши. По его словам, Польша готова помочь властям Украины вернуть домой граждан призывного возраста, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Российскую газету».

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