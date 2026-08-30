В женской консультации мигрантка напала на беременную местную жительницу из-за места в очереди. Делом заинтересовался СК

Точка зрения История о том, как обычный визит в новосибирскую женскую консультацию обернулся турниром по смешанным единоборствам.
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Гнать из России. в три шеи.И под суд эту тварь.
только депортация всего аула, просто за косой взгляд или плохое слово в адрес местных научит мигрантов правильному поведению !