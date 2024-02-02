Трое подростков из Устьянского округа пойдут под суд за вандализм

Прокуратура обвиняет несовершеннолетних в надругательстве над могиламиПо информации ведомства, восьмого июля прошлого года трое пьяных подростков отправились на кладбище близ деревни Малиновка и совершили серию неправомерных действий: вырывали могильные кресты, срывали надгробные плиты и опознавательные таблички, сильно повредили ограждения мест захоронений.
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