Трое подростков из Устьянского округа пойдут под суд за вандализм

Прокуратура обвиняет несовершеннолетних в надругательстве над могиламиПо информации ведомства, восьмого июля прошлого года трое пьяных подростков отправились на кладбище близ деревни Малиновка и совершили серию неправомерных действий: вырывали могильные кресты, срывали надгробные плиты и опознавательные таблички, сильно повредили ограждения мест захоронений.