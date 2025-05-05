«Ракетчики сгорели в кабинах»: удар «Искандера» стер в пыль две установки HIMARS под Херсоном

Беспилотники вели наблюдение за установками до их укрытия в ангаре Российский беспилотник зафиксировал точное попадание ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» по двум американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS в населенном пункте Черешеньки Херсонской области.