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3D-печатные электроды улучшили проточные батареи для хранения энергии

3D-печатные электроды улучшили проточные батареи для хранения энергии

Исследовательская группа разработала электроды для проточных батарей с трёхмерной пористой архитектурой, вдохновлённой строением природных структур — листьев и костной ткани — и изготовленные методом 3D-печати.

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