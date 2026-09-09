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На важнейший металл в России скоро упадет спрос

В 2026 году потребление стали в России может сократиться на 4–11% из-за спада в строительстве, на которое приходится более 70% спроса, а также из-за завершения крупных инвестиционных проектов.

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