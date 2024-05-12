Из поздравления Председателя СК России с Днем Луганской Народной Республики Выразив в 2014 году в ходе референдума свое волеизъявление, луганчане взяли курс на борьбу с насаждением чуждой идеологии и уничтожением своих исконных ценностей, родного языка и традиционной культуры.
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