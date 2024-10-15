В 2024 году ГАТИ издала 600 распоряжений о временном ограничении или прекращении движения в Петербурге

Это позволило привести в порядок около 500 объектов в городе В 2024 году ГАТИ издала 600 распоряжений о временном ограничении или прекращении движения, что позволило привести в порядок примерно 500 объектов в городе.
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