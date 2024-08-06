Гутерриш: мир вновь столкнулся с угрозой реального применения ядерного оружия

Мир вновь столкнулся с угрозой реального применения ядерного оружия. Об этом в послании по случаю 79-й годовщины бомбардировки Хиросимы заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, информирует ТАСС.
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