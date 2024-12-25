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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Не думаю, что Nintendo это стерпит, но я очень рад»: разработчик Star Fox 64 одобрил ф...

«Не думаю, что Nintendo это стерпит, но я очень рад»: разработчик Star Fox 64 одобрил ф...

«Не думаю, что Nintendo это стерпит, но я очень рад»: разработчик Star Fox 64 одобрил фанатский порт культовой игры на ПКВслед за The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2022) и Majora’s Mask (2023) команда моддеров Harbour Masters выпустила на ПК неофициальный порт ещё одной классической игры с консоли Nintendo 64.

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