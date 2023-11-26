Бой за высоту 215.7: Русская десантура разбила украинскую под Клещеевкой

Переход позиций ВСУ на южном фасе Артемовска под наш контроль открывает дорогу на Часов Яр Александр Ситников Фото: Александр Полегенько/ТАСС В сводке нашего Министерства обороны о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 20 ноября 2023 г.
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