Бой за высоту 215.7: Русская десантура разбила украинскую под Клещеевкой

Переход позиций ВСУ на южном фасе Артемовска под наш контроль открывает дорогу на Часов Яр Александр Ситников Фото: Александр Полегенько/ТАСС В сводке нашего Министерства обороны о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 20 ноября 2023 г.