Какие морские дроны нужны ВМФ России

Фото: US Navy/Cover Images/ReutersТекст: Алёна Задорожная Эксперты назвали главные задачи морских безэкипажных катеров Серия неудачных атак украинских морских дронов в отношении российских кораблей поставила вопрос: а насколько в целом эффективны надводные безэкипажные катера? Способны ли они выполнять какие-либо ударные задачи? И главное – в каком направлении России следует развивать эту отрасль военной промышленности? После того, как ВСУ несколько раз пытались атаковать российские разведывательные корабли «Иван Хурс» и «Приазовье», в экспертном сообществе началась дискуссия не только о том, что Россия могла бы противопоставить безэкипажным катерам противника, но и о том, какие морские дроны нужны самой России.