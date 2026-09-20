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Рейс задержан на 10 часов, кто должен дать гостиницу, воду и питание пассажирам

Рейс задержан на 10 часов, кто должен дать гостиницу, воду и питание пассажирам

Задержка рейса в аэропорту Сочи на 10 часов — ситуация, с которой могут столкнуться туристы при возвращении с отдыха или вылете на курорт.

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