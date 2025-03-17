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Свежие комментарии

Какие китайские автомобили покупают за пределами Китая: названы самые популярные марки и модели

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в феврале Китай экспортировал 441 000 автомобилей, что на 12,6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 60,5% больше показателя предыдущего года за аналогичный период.

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