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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В 6 из 8 последних матчей за Суперкубок Франции было забито 3+ мяча. 1.50 – тотал больше 2,5 голов в игре «ПСЖ» против «Монако»

«ПСЖ» сыграет с «Монако» в матче за Суперкубок Франции. «ПСЖ» – явный фаворит с коэффициентом 1.60. На «Монако» можно поставить за 5.

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