Джокович о продолжении карьеры: «Никто не заставляет меня играть. Я это делаю, потому что хочу и все еще могу выступать на уровне топ-10, топ-5»

39-летний Новак Джокович объяснил, почему продолжает играть в теннис. – На этом этапе карьеры для вас все еще важнее всего победы и титулы? Или вы можете быть довольны таким турниром, понимая, что по-прежнему способны играть на высоком уровне и доходить до полуфиналов «Большого шлема»? – Знаете, в прошлом году я вышел в четыре полуфинала.
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