Почему народ уважает Сталина

По данным опросаРост популярности Сталина и СССРАгентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), о Сталине положительно отзываются 65 % опрошенных, отрицательно – 20 %.
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