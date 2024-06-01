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Маск строит самый мощный суперкомпьютер искусственного интеллекта со 100 000 чипами Nvidia

Маск строит самый мощный суперкомпьютер искусственного интеллекта со 100 000 чипами Nvidia

Маск строит самый мощный суперкомпьютер искусственного интеллекта со 100 000 чипами Nvidia Максим МорозовhAI, инновационный стартап в сфере искусственного интеллекта под руководством Илона Маска, начинает работу над созданием одного из самых мощных суперкомпьютеров в мире.

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