Маск строит самый мощный суперкомпьютер искусственного интеллекта со 100 000 чипами Nvidia Максим МорозовhAI, инновационный стартап в сфере искусственного интеллекта под руководством Илона Маска, начинает работу над созданием одного из самых мощных суперкомпьютеров в мире.