Маск строит самый мощный суперкомпьютер искусственного интеллекта со 100 000 чипами Nvidia Максим МорозовhAI, инновационный стартап в сфере искусственного интеллекта под руководством Илона Маска, начинает работу над созданием одного из самых мощных суперкомпьютеров в мире.
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