Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

100 подписчиков

Василий Титов: «Мы получили приглашение для участия в Азиатских играх. Ответим, что заинтересованы, а дальше они нам должны сформулировать условия участия»

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сообщил, что организация получила приглашение для участия в Азиатских играх.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх