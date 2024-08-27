Кастом Weekend 2024: лучшие проекты

Два главных кастом-фестиваля страны — это Кастом Конвенция и Кастом Weekend. Первый обычно располагается в красивых городских локациях, а второй имеет формат загородной встречи: проекты расставляются прямо на зеленых лужайках, а в этот раз — и на самом настоящем гоночном треке.
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