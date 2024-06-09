Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Париже установили плакат Олимпиады с Исинбаевой и флагом России

В Париже установили плакат Олимпиады с Исинбаевой и флагом России

В Париже можно встретить плакат с рекламой Олимпиады-2024, на котором изображена чемпионка Игр-2008 в прыжках с шестом Елена Исинбаева с флагом России, следует из фотографии, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

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