В Париже установили плакат Олимпиады с Исинбаевой и флагом России

В Париже можно встретить плакат с рекламой Олимпиады-2024, на котором изображена чемпионка Игр-2008 в прыжках с шестом Елена Исинбаева с флагом России, следует из фотографии, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
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