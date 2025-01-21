Дональд Трамп не исключил сохранение санкций против России до конца конфликта

АндрейБорков

Дональд Трамп не исключил сохранение санкций против России! Что и требовалось доказать! Охеренный миротворец, прямо таки супер-пупер-хуюпер. Какая разница между Трампом, Байденом, Обамой...? Чисто внешняя, ну еще состояние здоровья и цвет задницы. Все, на этом расхождения заканчиваются.