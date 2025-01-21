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Дональд Трамп не исключил сохранение санкций против России до конца конфликта

Дональд Трамп не исключил сохранение санкций против России до конца конфликта

Президент США Трамп ответил на вопрос о сохранении санкций против России.Вступивший в должность президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ответил на вопрос, намерен ли он сохранить санкции, которые были введены против России.

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Комментарии
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Валентин Громов
а он кто
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19 час.
АндрейБорков
Дональд Трамп не исключил сохранение санкций против России! Что и требовалось доказать! Охеренный миротворец, прямо таки супер-пупер-хуюпер. Какая разница между Трампом, Байденом, Обамой...? Чисто внешняя, ну еще состояние здоровья и цвет задницы. Все, на этом расхождения заканчиваются.
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19 час.

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