В Костроме полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей

Обновление автопарка произошло в рамках Гособоронзаказан. В канун Дня сотрудника органов внутренних дел врио заместителя начальника УМВД России по Костромской области – начальника полиции Александр Ларионова и врио заместителя начальника полиции Павел Золотухин передали ключи от 13 специализированных машин.