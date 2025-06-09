Рябков заявил о постоянном контакте Лаврова и Рубио

Заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков 9 июня рассказал, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поддерживают постоянный контакт, поскольку оба государства заинтересованы в этом.
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