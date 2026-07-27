Карина Кокс показала, как восстанавливает фигуру после рождения третьего ребёнка

Карина Кокс рассказала, чем занимается в декретном отпуске после рождения третьего ребёнка. Исполнительница хита «Летели недели» призналась, что активно занимается спортом и старается вернуть прежнюю физическую форму, однако теперь её главная цель — не быстрый результат, а гармонично встроить тренировки в повседневную жизнь.
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