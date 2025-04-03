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Царьград

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Фонды Элтона Джона под запретом: Генпрокуратура указывает на угрозу традиционным ценностям

Фонды Элтона Джона под запретом: Генпрокуратура указывает на угрозу традиционным ценностям

Генеральная прокуратура РФ признала фонды Элтона Джона нежелательными из-за пропаганды нетрадиционных ценностей и участия в антироссийских кампаниях.

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